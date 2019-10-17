СЕГОДНЯ 00:18 2019-10-17T00:18:38+03:00

Погода во Владивостоке на 17 октября 2019 года: без осадков, днем до +16 градусов Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 17 октября, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет +14…+16 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Воздух прогреется до +13…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU