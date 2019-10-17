СЕГОДНЯ 01:09 2019-10-17T01:18:13+03:00

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«Похоже, не местный», «Навигатор завел», - пишут пользователи соцсетей о водителе фуры, который непонятным образом заехал по встречке на Алеутскую улицу, а когда понял это, принял решение развернуться, да вот только габариты машины не позволили выполнить маневр изящно и оперативно.

Видео инцидента активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как огромная фура пытается развернуться посреди улицы. Водитель не учел внушительные размеры машины, и, наплевав на других участников дорожного движения, встал поперек дороги, перекрыв проезд. Завершив маневр, водитель разворотил ограждение - сорвал цепь, которая зацепилась за машину и волочила по асфальту столбик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/738301" frameborder="0"></iframe> Соцсети обсуждают странный маневр фуры, которая перекрыла улицу и сломала отражение во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rusСоциальные сети

- Все сигналят, орут. Даже собака гавкать начала, - пишут пользователи.

Истинные причины, по которым фура показалась на встречной полосе, остаются за кадром. Вообще, видео оставляет больше вопросов, чем ответов. Главные из них: почему водитель оказался на встречке? И заплатил ли он за сломанное ограждение?

ИСТОЧНИК KP.RU