«Это городу стыдно»: утренний Владивосток превращается в большую пробку

СЕГОДНЯ 01:48 2019-10-17T01:48:16+03:00

Пробки как всегда отмечаются почти во всех районах города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов

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Во Владивостоке очередное будничное утро, а это значит, что город сковали пробки. Пока сервис «Яндекс. Карты» ставит ситуации на дорогах дальневосточной столицы семь баллов. Однако это не окончательный вердикт - обстановка меняется пропорционально тому, как автомобилисты выезжают на работу.

Пробки как всегда отмечаются почти во всех районах города. Традиционные заторы в Первореченском, Ленинском, Фрунзенском и Первомайском районах.

Автомобилисты стоят в пробках на улицах Светланская, Луцкая, Гоголя, Некрасовская, Семеновская, Калинина, Харьковская. Частично Нейбута, Окатовая и Фадеева. Заторы также на проспектах Океанский, 100-летия Владивостоку, Красного Знамени, Народный. Традиционно намертво встали Некрасовский путепровод и Золотой мост в сторону центра.

«Разговорчиков» сегодня не так много, как хотелось бы. Люди по-прежнему ругаются на дорожную обстановку. Однако есть и те, кто попытался поднять злым с утра людям настроение вот таким мини-диалогом:

- Николай Витаьевич, поставьте зачет.

- А ты сдай мне лучевую диагностику, приходи.

ИСТОЧНИК KP.RU