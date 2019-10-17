«Это городу стыдно»: утренний Владивосток превращается в большую пробку
Во Владивостоке очередное будничное утро, а это значит, что город сковали пробки. Пока сервис «Яндекс. Карты» ставит ситуации на дорогах дальневосточной столицы семь баллов. Однако это не окончательный вердикт - обстановка меняется пропорционально тому, как автомобилисты выезжают на работу.
Пробки как всегда отмечаются почти во всех районах города. Традиционные заторы в Первореченском, Ленинском, Фрунзенском и Первомайском районах.
Автомобилисты стоят в пробках на улицах Светланская, Луцкая, Гоголя, Некрасовская, Семеновская, Калинина, Харьковская. Частично Нейбута, Окатовая и Фадеева. Заторы также на проспектах Океанский, 100-летия Владивостоку, Красного Знамени, Народный. Традиционно намертво встали Некрасовский путепровод и Золотой мост в сторону центра.
«Разговорчиков» сегодня не так много, как хотелось бы. Люди по-прежнему ругаются на дорожную обстановку. Однако есть и те, кто попытался поднять злым с утра людям настроение вот таким мини-диалогом:
- Николай Витаьевич, поставьте зачет.
- А ты сдай мне лучевую диагностику, приходи.
ИСТОЧНИК KP.RU