2019-10-17T03:31:20+03:00
Общество

Посадили на 2 года: пьяный вор пробрался в школу и обокрал учителя

Мужчина похитил телефон за 8 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец обокрал учительницуПриморец обокрал учительницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Дальнегорска проник в детскую школу искусств и обокрал преподавателя музыки. Раньше он уже совершал подобное преступление. Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Дело было днем. Приморец прогуливался мимо школы в пьяном виде, наслаждаясь свободой - за месяца три до этого его выпустили из тюрьмы. Сидел он, кстати, за кражу из детской школы искусств, рядом с которой и находился. И то ли он захотел обратно в казенный дом, то ли решил, что уж во второй раз точно не попадется, проник в здание. Дверь была не заперта. Обыскав один из классов, вор присвоил себе телефон учительницы.

Кража была совершена еще в марте 2019 года. Спустя 5 месяцев суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный не согласился с приговором, поэтому решил его обжаловать. Апелляцию не удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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