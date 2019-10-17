2019-10-17T04:02:54+03:00
Происшествия

Китаец пытался дать взятку инспектору МВД в Приморье

Иностранец не хотел, чтобы его привлекали за административное правонарушение, а по итогу ему еще и уголовку дали
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
На иностранца завели уголовное делоНа иностранца завели уголовное делоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Гражданин из КНР не хотел, чтобы его привлекли за административное правонарушение, поэтому решил дать взятку инспектору МВД. Полицейский от денег отказался, и действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. На иностранца завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По версии следствия, летом этого года обвиняемый находился в служебном кабинете отдела по вопросам миграции. Китаец нарушил режим пребывания в России, и, испугавшись наказания, решил подсунуть инспектору 15 тысяч рублей.

Все доказательства собрал Следственный комитет, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонд «Восточный Порт» вручил новые автомобили городской больнице
Назад в 90-е? В Приморье умер очередной подросток, надышавшийся газом из баллончика
Погиб пассажир: приморец без водительских прав опрокинул авто в кювет
«Сладких» снов: приморец включил плиту и едва не умер, заснув
Посадили на 2 года: пьяный вор пробрался в школу и обокрал учителя
Многодетным семьям Приморья компенсируют половину расходов на занятия спортом
«Это городу стыдно»: утренний Владивосток превращается в большую пробку
Необычное граффити неизвестного автора появилось на Алеутской
Соцсети обсуждают странный маневр фуры, которая перекрыла улицу и сломала ограждение во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 17 октября 2019 года: без осадков, днем до +16 градусов
Дерзкая незнакомка на красном Subaru избила девушку за место на парковке во Владивостоке
Жительница Приморья украла сына у «бывшего», запретила мальчику выходить из дома и следила за ним по скрытой камере
Мэрия в борьбе с пробками запретила парковаться вдоль Военного шоссе во Владивостоке
Кот Хатико из Приморья едва не умер от голода, дожидаясь хозяина
Буддийский храм, мельница и кузница: старинные корейские поселения покажут туристам нацпарка «Земля леопарда» в Приморье
Сердобольные старушки кормили бездомных собак и едва не погибли под колесами поезда в Приморье
Мальчик хочет в Артем: кареглазый путешественник из-за любви к другому городу сбежал со школы Владивостока
Платите по квитанциям вовремя!
Вооружены и особо опасны: группировка браконьеров с карабинами и тепловизором объявила охоту на косуль в Приморье