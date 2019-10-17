Китаец пытался дать взятку инспектору МВД в Приморье

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-17T04:02:54+03:00

Иностранец не хотел, чтобы его привлекали за административное правонарушение, а по итогу ему еще и уголовку дали

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Гражданин из КНР не хотел, чтобы его привлекли за административное правонарушение, поэтому решил дать взятку инспектору МВД. Полицейский от денег отказался, и действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. На иностранца завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По версии следствия, летом этого года обвиняемый находился в служебном кабинете отдела по вопросам миграции. Китаец нарушил режим пребывания в России, и, испугавшись наказания, решил подсунуть инспектору 15 тысяч рублей.

Все доказательства собрал Следственный комитет, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU