Назад в 90-е? В Приморье умер очередной подросток, надышавшийся газом из баллончика

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-17T07:06:35+03:00

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Когда ушли переломные 90-е, вместе с ними на «нет» сошла и мода на токсикоманию среди молодежи. Да, прецеденты с клеем или газом все еще случались, но не вызывали особого беспокойства, ведь поголовно, как в былые времена, нюхать и «пыхать» перестали.Долго затишье не продлилось - в этом году «вирус» вспыхнул с новой силой. В Приморье за несколько месяцев уже второй подросток погиб, заправив легкие газом из китайского баллончика, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Золотой Мост».

15 октября в Лесозаводске нашли труп 12-летнего мальчика. Предварительная причина смерти - асфиксия или по-другому кислородное голодание, ребенок задохнулся, вдыхая пары бутана. Примечательно то, что подросток был из приличной семьи, любил заниматься спортом. Поиск быстрого «кайфа» и желание испытать ранее неведомые ощущения погубили совсем юную душу. А ведь, как говорится, в будущем парень мог стать ученым, врачом или даже президентом.

Неужели мода на смертельное «развлечение» снова вернулась? Месяц назад в Кировском районе из-за тех же проклятых баллончиков уже погибала школьница. Причем в момент смерти она была не одна, а с целой компанией таких же любителей острых ощущений. Местные жители еще тогда пытались придать случай огласке и просили краевую власть озаботиться профилактикой подобных явлений.

ИСТОЧНИК KP.RU