2019-10-17T10:00:37+03:00
Общество

Автовладелец натравил на инспектора ДПС бойцовскую собаку и попытался сбежать

Стаффордширский терьер прокусил правоохранителю ногу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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А врачи уже осмотрели инспектора ДПС - угрозы его жизни и здоровью нетА врачи уже осмотрели инспектора ДПС - угрозы его жизни и здоровью нетФото: Алексей ФОКИН
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Приморец нарушил правила ПДД, и, натравив на сотрудников ДПС собаку, попытался безнаказанно сбежать. Вопиющий случай произошел прошедшей ночью во Владивостоке. Когда нарушителя поймали, оказалось, что он был ко всему прочему пьян, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Мужчина за рулем «Тойоты Кресты» двигался в районе дома 40а по улице Толстого. Из-за того, что авто нарушало правила дорожного движения, его остановила служба ДПС. Во время проверки документов, автовладелец натравил на инспектора дорожного патруля бойцовскую собаку. Стаффордширский терьер с наводки хозяина прокусил правоохранителю ногу. А нарушитель, впечатав педаль газа, попытался «смыться». За ним организовали преследование, в процессе «Креста» касательно столкнулась с припаркованным автомобилем, но продолжала и дальше гонку.

Мужчина не терял надежды уйти от преследования, ведь ему было, что терять. Впоследствии оказалось, что 36-летнего жителя Владивостока уже два раза привлекали к уголовке за пьяную езду. Вот и сейчас, помимо административного нарушения, возбудят уголовное дело.

А врачи уже осмотрели инспектора ДПС - угрозы его жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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