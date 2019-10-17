2019-10-17T12:12:46+03:00
Общество

Почти десятка: уровень пробок во Владивостоке может достигнуть максимального

Дорожная ситуация в городе крайне печальная (карта)
Милана СОКОЛ
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Владивосток сковали внушительные пробкиВладивосток сковали внушительные пробкиФото: Татьяна БАГЛАЙ
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Вечерний Владивосток превратился в одну большую многокилометровую пробку. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает транспортную загруженность приморской столицы в 9 баллов. Возвращающимся с работы жителям города, по всей вероятности, сегодня придется добираться дольше обычного, сообщает «КП»-Владивосток».

По сообщениям автолюбителей, внушительные транспортные заторы в направлении центральной площади по Посьетской, Верхнепортовой и Алеутской. Из-за масштабного ремонта проезжей части, парализовано движение на всех дорогах в центре краевой столицы: стоит Фонтанная, Светланская, Уборевича, Суханова.

Огромная пробка сковала Золотой мост при выезде с Чуркина. Далее движение осложнено на Некрасовских гостинках, путепроводе, «Молодежной» и проспекте 100-летия Владивостока, вплоть до Постышева .

Застыли в ожидании нормального трафика Фадеевая, Спортивная и Луговая. Не лучше обстоят дела на Партизанском проспекте, в районе «Первой Речки», на проспекте Красного Знамени, кольце 3-ей Рабочей и Народном проспекте.

Жители города вынуждены добираться домой часами Фото: Яндекс.Пробки

Жители города вынуждены добираться домой часамиФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

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