Почти десятка: уровень пробок во Владивостоке может достигнуть максимального

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-17T12:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечерний Владивосток превратился в одну большую многокилометровую пробку. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает транспортную загруженность приморской столицы в 9 баллов. Возвращающимся с работы жителям города, по всей вероятности, сегодня придется добираться дольше обычного, сообщает «КП»-Владивосток».

По сообщениям автолюбителей, внушительные транспортные заторы в направлении центральной площади по Посьетской, Верхнепортовой и Алеутской. Из-за масштабного ремонта проезжей части, парализовано движение на всех дорогах в центре краевой столицы: стоит Фонтанная, Светланская, Уборевича, Суханова.

Огромная пробка сковала Золотой мост при выезде с Чуркина. Далее движение осложнено на Некрасовских гостинках, путепроводе, «Молодежной» и проспекте 100-летия Владивостока, вплоть до Постышева .

Застыли в ожидании нормального трафика Фадеевая, Спортивная и Луговая. Не лучше обстоят дела на Партизанском проспекте, в районе «Первой Речки», на проспекте Красного Знамени, кольце 3-ей Рабочей и Народном проспекте.

Жители города вынуждены добираться домой часамиФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU