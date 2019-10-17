Маленькая золушка из Находки: у девочки застряла нога в ливневке

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-17T12:00:44+03:00

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Девочка наступила на ливневку в Находке и не смогла пройти дальше – нога застряла в решетке. На детскую беду отреагировали спасатели МЧС. Специалистам удалось вытащить стопу сквозь прутья, не травмировав при этом ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Два спасателя дежурной смены Находкинского поисково-спасательного отряда прибыли на место «ЧП». До этого долгое время взрослые пытались помочь девочке, но безуспешно. Представители МЧС раздвинули прутья решетки гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, и «операция по освобождению» завершилась под облегченные вздохи всех окружающих и, главное, самого ребенка. Наконец-то кроха смогла вытащить ногу. Осмотр показал, что ей и медицинская помощь не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU