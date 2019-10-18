«Эх, Семен Семеныч»: жители Владивостока обсуждают поведение пушистого авантюриста
На дня в сети появился снимок объявления, которое вероятно, повесили в подъезде дома. Автор повествует о некоем Семене Семеновиче, которого можно спутать с бомжом, но на самом деле он авантюрист-мошенник.
«Уважаемые соседи!
Не верьте коту Семену! (даже если будет изображать голодные обмороки)
Семен – домашний кот, только свободолюбивый. Семен кушает дома, просто конституция такая жалкая и худосочная. Не поддавайтесь на провокации, а то хозяевам стыдно.
Семен Семенович – не бомж! Просто авантюрист-мошенник».
Под постом с публикацией объявления появились десятки комментариев. Разумеется, подавляющее большинство отнеслось к информации с юмором.
- Все мы немного Семен Семенович…
- Я бы все равно кормила.
- Семеныч, держись.
ИСТОЧНИК KP.RU