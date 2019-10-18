«Эх, Семен Семеныч»: жители Владивостока обсуждают поведение пушистого авантюриста

СЕГОДНЯ 01:39 2019-10-18T03:52:50+03:00

На уловки хитреца попалась уже достаточно жертва. Фото: irecommend_vdk.

Он не бомж, горожан просят не поддаваться на провокации

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На дня в сети появился снимок объявления, которое вероятно, повесили в подъезде дома. Автор повествует о некоем Семене Семеновиче, которого можно спутать с бомжом, но на самом деле он авантюрист-мошенник.

«Уважаемые соседи!

Не верьте коту Семену! (даже если будет изображать голодные обмороки)

Семен – домашний кот, только свободолюбивый. Семен кушает дома, просто конституция такая жалкая и худосочная. Не поддавайтесь на провокации, а то хозяевам стыдно.

Семен Семенович – не бомж! Просто авантюрист-мошенник».

Под постом с публикацией объявления появились десятки комментариев. Разумеется, подавляющее большинство отнеслось к информации с юмором.

- Все мы немного Семен Семенович…

- Я бы все равно кормила.

- Семеныч, держись.

ИСТОЧНИК KP.RU