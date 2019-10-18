2019-10-18T02:09:04+03:00
Общество

Золотой мост стоит: утренние пробки снова сковали центр Владивостока

Золотой мост стоит: утренние пробки сковали центр Владивостока
Кристина ГРИН
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В ближайшее время ситуация лишь усугубится.В ближайшее время ситуация лишь усугубится.Фото: Татьяна БАГЛАЙ
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6 баллов. Такую оценку поставило приложение Яндекс.Карты дорожной ситуации Владивостока. По традиции транспортный коллапс наблюдается в Первомайском, Первореченском и Фрунзенском районах. Карта центральных улиц сейчас больше похожа на алые артерии. Стоять в пробках придется долго и мучительно.

Затруднено движение к этому часу на Золотом мосту, проспекту Красного Знамени, Светланской улице, Народному проспекту, Океанскому проспекту, улице Гоголя, Луговой, по Адмирала Юмашева и других.

Как говорится, утро начинается не с кофе. Жители Владивостока знают, что оно начинается с пробок. Это неизбежное явление, с котором нужно просто смириться. Будьте внимательны и терпеливей на дорогах. Велика вероятность, что в ближайший час дорожная ситуация усугубится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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