Золотой мост стоит: утренние пробки снова сковали центр Владивостока
6 баллов. Такую оценку поставило приложение Яндекс.Карты дорожной ситуации Владивостока. По традиции транспортный коллапс наблюдается в Первомайском, Первореченском и Фрунзенском районах. Карта центральных улиц сейчас больше похожа на алые артерии. Стоять в пробках придется долго и мучительно.
Затруднено движение к этому часу на Золотом мосту, проспекту Красного Знамени, Светланской улице, Народному проспекту, Океанскому проспекту, улице Гоголя, Луговой, по Адмирала Юмашева и других.
Как говорится, утро начинается не с кофе. Жители Владивостока знают, что оно начинается с пробок. Это неизбежное явление, с котором нужно просто смириться. Будьте внимательны и терпеливей на дорогах. Велика вероятность, что в ближайший час дорожная ситуация усугубится.
ИСТОЧНИК KP.RU