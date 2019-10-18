2019-10-18T03:24:54+03:00
Происшествия

Острый нюх служебной собаки помог в Приморье задержать преступника

Окса привела полицейских Находки к вооруженному нападавшему
Милана СОКОЛ
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Собака вывела оперативников на след нападавшегоСобака вывела оперативников на след нападавшегоФото: 25.mvd.ru
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Приморским полицейским удалось оперативно задержать мужчину, которого подозревают в вооруженном разбойном нападении. Выйти на след злоумышленника удалось благодаря служебной собаке. Окса вывела специалистов к дому, где скрывался злоумышленник, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть полиции от 53-летнего жителя Находки. Потерпевший рассказал, что познакомился в подъезде своего дома на улице Постышева с мужчиной. Новый знакомый напросился в гости к хозяину квартиры под вымышленным предлогом. Попав в жилище, злоумышленник начал угрожать владельцу помещения ножом, после чего похитил деньги и два сотовых телефона. Когда нападавший скрылся, пострадавший позвонил в полицию.

По указанному адресу приехал кинолог с собакой по кличке Окса. Обученное животное вывело полицейских на след подозреваемого, который скрывался в том же микрорайоне. У 30-летнего мужчины уже есть судимость за имущественные преступления. Теперь за разбой с применением оружия мужчине грозит новый срок – до 10 лет тюрьмы. Сотрудники органов внутренних дел проверяют причастность приморца к аналогичным преступлениям, сейчас он находится под стражей.

Окса Фото: 25.mvd.ru

ОксаФото: 25.mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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