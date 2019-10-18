2019-10-18T05:27:24+03:00
Происшествия

Полиция задержала гонщика, который спровоцировал массовое ДТП в Уссурийске

После аварии водитель скрылся, надеясь на то, что останется безнаказанным
Кристина ГРИН
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Повредив четыре машины, мужчина скрылся с места ДТП.Повредив четыре машины, мужчина скрылся с места ДТП.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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ДТП случилось в Уссурийске в районе дома № 51 по проспекту Блюхера. Мужчина за рулем Субару Форестер нарушил правило дорожного движения и выехал на встречку. Как итог - машина столкнулась с иномаркой. Субару по инерции продолжил движение и снес еще два транспортных средства. Лишь после того, как в числе пострадавших оказались три машины, Форестер «притормозил». Но механизм был уже запущен, и одна из разбитых иномарок задела еще одну машину. В сухом остатке всего в ДТП приняли участие 5 машин.

По классике жанра, виновник инцидента с места ДТП скрылся. Водителям, пострадавшим в аварии, медики оказали необходимую помощь.

Поисками беглеца занялась полиция. Вскоре его нашли. Виновником ДТП оказался 47-летний житель Уссурийска.

- За оставление места ДТП в отношении него сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Материалы направлены в суд для принятия решения. Нарушителю грозит арест на срок до 15 суток либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

В ведомстве также отметили, что мужчине придется возместить ущерб причиненные владельцам четырех иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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