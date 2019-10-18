2019-10-18T06:45:25+03:00
Общество

Второй день ищут водителя фуры, снесшего дорожные столбики в центре Владивостока

Дальнобойщик разворотил конструкции на 85 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Водитель снес 3 столбика и испортил около 20 метров цепи. Фото предоставлено очевидцемВодитель снес 3 столбика и испортил около 20 метров цепи. Фото предоставлено очевидцем
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Водитель фуры в центре Владивостока устроил настоящее «шоу». На узкой дороге в районе улицы Адмирала Фокина дальнобойщик по неизвестной причине решил развернуть авто. Для реализации задуманного ему пришлось выехать на встречную полосу, наплевав на окружающих, и снести дорожные ограждения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Как только виновник наворотил дел, то немедленно скрылся.

Участок дороги явно был не предназначен для подобных маневров. Водитель снес 3 столбика и испортил около 20 метров цепи. Причем один столбик он утащил за собой, довольно далеко проволочив. В мэрии уже посчитали предварительный ущерб – около 85 тысяч рублей и выше, в зависимости от того, не повело ли плиту.

ГИБДД разыскивает дальнобойщика уже вторые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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