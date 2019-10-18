2019-10-18T05:57:01+03:00
Общество

Владимир Путин назначил в приморский СК лучшего следователя Пензенской области

Владимира Фомина уже представили коллективу Следкома
Александра ШОПЕНКО
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Владимир Фомин родился в 1981 годуВладимир Фомин родился в 1981 годуФото: СУ СК России по Приморскому краю
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В СУ Следственного комитета России по Приморскому краю новое назначение. Первым заместителем руководителя управления стал Владимир Фомин, который ранее трудился в Пензенской области. Соответствующий указ подписал глава государства 30 сентября этого года.

Владимир Фомин родился в 1981 году, в 20013-м с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. После выпуска четыре года проработал в органах прокуратуры. Занимал разные должности – был старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, старшим следователем прокуратуры ЗАТО города Заречный, заместителем прокурора Октябрьского района.

В 2004 году Владимир Фомин был признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области. С 2007 года занимал пост руководителя отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, в 2011-м стал главой аналогичного отдела, но уже в региональном Следственном комитете.

В 2013 году Владимир Фомин был назначен на должность заместитель руководителя СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области. Этот пост занимал до сентября 2019 года.

В копилке наград Владимира Фомина медали «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За верность служебному долгу», «За усердие в службе». Занесен на доску почета Следственного комитета Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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