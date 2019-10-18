Варенье, соленья, овощи и мед: во Владивостоке развернулась общегородская ярмарка

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-18T06:50:21+03:00

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На площади Борцам за власть Советов во Владивостоке открылась продовольственная ярмарка. Свою продукцию для жителей и гостей приморской столицы привезли больше 200 фермеров и производителей. Мед, соленья, варенье, свежие овощи, ягоды, мясо и рыба – это далеко не полный список присутствующей на ярмарке продукции, сообщает «КП»-Владивосток».

Уже по традиции ярмарка развернулась на главной площади Владивостока в пятницу. 18 октября сельскохозяйственный рынок закроется в 18 часов. В субботу купить популярные товары народного потребления можно будет с 9 до 17 часов. Общегородская продовольственная ярмарка будет работать до конца сезон еженедельно по пятницам и субботам. Решение, принято администрацией Владивостока, для удобства фермеров и покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU