2019-10-18T07:40:00+03:00
Происшествия

Батя, держись: установленный во Владивостоке шлагбаум не позволил проехать скорой к пациенту

Жители Русской требуют вмешательства прокуратуры [видео]
Милана СОКОЛ
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Промедление может стоить пациенту жизниПромедление может стоить пациенту жизниФото: Милана СОКОЛ
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В неприятной ситуации оказался сегодня пожилой житель Владивостока, которому стало плохо на улице. Очевидцы в срочном порядке вызвали медиков, однако оказать первую помощь человеку врачам удалось с трудом. Причиной задержки стал установленный на улице шлагбаум, который попросту преградил проезд для медицинской кареты, сообщает «КП»-Владивосток».

По словам местных жителей, шлагбаум на улице Русской, 72А, появился еще после пожара в ТЦ «БУМ». Свидетели уверяют, что ограждение, препятствующее проезду, самовольно установили местные торговцы. За заезд на близлежащую территорию по свидетельствам очевидцев, берут деньги. Однако сегодня швейцара не нашлось, как не нашлось и тех, кто хранит запасные ключи от железной преграды. Бригаде скорой помощи пришлось объезжать довольно большое расстояние, чтобы госпитализировать больного.

Во Владивостоке скорая не могла проехать к пациенту из-за шлагбаума.Видео: dps.controlМилана СОКОЛ

– Вечером там не только проехать, но и пройти сложно. Не дай бог что-то случится, ни пожарные, ни скорая не подъедет к домам, – констатируют обеспокоенные горожане.

Работники другой бригады скорой помощи поделились в социальных сетях, что не смогли проехать на вызов к больному из-за закрытого шлагбаума по соседству. Местные жители рассказывают, что уже обращались в различные инстанции по поводу незаконной конструкции. Более того, по некоторым данным, уже есть решение на ее снос, однако злосчастный шлагбаум стоит по сей день. Для решения сложившейся проблемы, жильцы близлежащих домов призывают вмешаться прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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