2019-10-18T08:43:00+03:00
Общество

Жителей Владивостока приглашают на бесплатную субботнюю прогулку по осеннему лесу

Маршрут выходного дня пройдет через Шаморовский перевал
Милана СОКОЛ
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Приморцам предлагают прогуляться по осеннему лесу. Фото:«Лига ходьбы «Женьшень»Приморцам предлагают прогуляться по осеннему лесу. Фото:«Лига ходьбы «Женьшень»
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20 октября гости и жители приморской столицы могут присоединиться к бесплатной пешей прогулке по маршруту Шаморовский перевал – Емар. Поход по осеннему лесу состоится в рамках социального проекта «Школа здорового образа жизни». Участники пройдут 12 километров пути со спусками и подъемами, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока, которая поддерживает проект.

Бесплатные пешие прогулки и другие спортивные мероприятия проводит «Лига ходьбы «Женьшень». Общественная организация выиграла денежный грант от мэрии, который позволит организовывать походы каждую неделю. Так, в прошедшие выходные состоялось сразу два спортивных события фестиваль «Скандинавская ходьба и Привал - 2019» и поход по маршруту «Варяг» – Ботанический сад. В оздоровительных прогулках приняли участие больше 100 человек. Всего планируется провести 53 спортивных выходных, в рамках которых будут благоустроены популярные туристические маршруты.

Сбор желающих на субботнюю прогулку состоится на остановке общественного транспорта «Семёновская». Автобус №28, следующий до Емара отправляется в 07:58. Тем, кто хочет доехать до пригорода на своем авто, можно связаться с организаторами и уточнить все интересующие вопросы по телефону 8-902-482-158.

ИСТОЧНИК KP.RU

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