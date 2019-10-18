2019-10-18T09:28:59+03:00
Происшествия

Спасатели нашли труп пропавшего в Приморье рыбака

Вероятно, мужчина выпал из лодки и не смог самостоятельно доплыть до берега
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Спасатели советуют не выходить на воду без надувных жилетовСпасатели советуют не выходить на воду без надувных жилетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спасатели Находкинского филиала МЧС нашли тело пропавшего в бухте Читугвай рыбака. По предварительной версии, мужчина выпал из лодки и не смог доплыть до берега, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.

Тревогу забили 17 октября, тогда же в поисково-спасательный отряд сообщили о пропавшем в море человеке. Мужчина вышел на воду в резиновой лодке и не вернулся. Представители МЧС в тот же день осмотрели более 4 километров прибрежной полосы и около 2,5 тысяч квадратных метров грунта акватории, так и не обнаружив пострадавшего. В следующие сутки поиски продолжились. К полудню спасатели все-таки нашли труп пропавшего мужчины и его лодку.

- Мужчина был без спасательного жилета, видимо, выпал из лодки, пытался доплыть до берега, но не смог, вода очень холодная, - поделились специалисты поисково-спасательной службы.

А в другой бухте, Попова, продолжает работу вторая поисковая группа Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. Приморский рыбак также вышел в море и не вернулся.

Спасатели советуют не выходить на воду без надувных жилетов и изучать маршрут до отправки на водную прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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