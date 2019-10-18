2019-10-18T13:44:04+03:00
Общество

Портовики и их семьи облагораживают Находку, Врангель и окрестности

«Малый порт» организовал уже несколько масштабных субботников [фото]
Милана СОКОЛ
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«Малый порт» провел уборку на берегу реки. Фото: предоставлено компанией«Малый порт» провел уборку на берегу реки. Фото: предоставлено компанией
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Стивидорная компания «Малый порт» активно участвует в волонтерских мероприятиях, направленных на чистоту Находки и ее окрестностей. Работники предприятия только за последний месяц организовали 2 масштабных субботника, в которых также приняли участие их семьи. Общими усилиями неравнодушные приморцы навели порядок на Аллее стивидоров в находкинском микрорайоне, а также вывезли мусор с реки Хмыловка, сообщает «КП»-Владивосток».

Дружный коллектив ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Дружный коллектив ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Работа на Аллее стивидоров началась в поддержку акции Всемирного дня чистоты «Сделаем!», которая проходит больше чем в 150 странах мира. От уборки мусора портовики перешли к облагораживанию территории. Вооружившись кистями, краской и поддержкой близких, волонтеры привели в порядок территорию в находкинском микрорайоне МЖК. Работники не только выкрасили лавочки, но и устранили поломки на детской площадке. Стоит отметить, что Аллея стивидоров была создана в 2017 году за счет добровольных взносов компании «Малый порт», а также других предприятий города Находка.

С улыбкой работается легче. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

С улыбкой работается легче. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

– Порт активно участвует в волонтерских мероприятиях, направленных на чистоту, как на природе, так и в жилых районах. Мы регулярно проводим уборку территории в поселке Врангель. Не оставляем без внимания и Аллею стивидоров. Хочется, чтобы территория зоны отдыха по-прежнему радовала горожан, – рассказал директор ООО «Стивидорная компания «Малый порт» Евгений Пономарев.

По словам руководителя компании, участие в субботниках добровольное, именно поэтому работники предприятия приходят вместе с семьями. Поддержание чистоты и облагораживание территории уже стало неким кредо ООО «Малый порт». Даже во время недавней корпоративной поездки на природу, участники турпохода не сговариваясь, прихватили перчатки и мусорные пакеты.

Даже во время отдыха на природе, портовики готовы облагородить территорию. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Даже во время отдыха на природе, портовики готовы облагородить территорию. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

На прошлой неделе «Малый порт» провел еще один субботник, выехав на реку Хмыловка Партизанского района. Водный объект был выбран не случайно, предприятие решило поддержать акцию «Вода России», основной целью которой является не просто уборка, а призыв людей к заботе о природе и экологии. Портовикам удалось очистить небольшую, но сильно захламленную территорию. За три часа работники собрали больше 30 мешков мусора в популярном месте отдых. Его основную часть составляли пластиковая посуда, полиэтилен и битое стекло – все то, что разлагается десятилетиями. Наведя порядок на берегу реки, «Малый порт» внес свою лепту в благое дело, отблагодарив природу за прекрасное место для отдыха.

Уборка на реке Хмыловка. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Уборка на реке Хмыловка. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Берег реки был сильно захламлен. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Берег реки был сильно захламлен. Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

ИСТОЧНИК KP.RU

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