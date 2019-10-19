СЕГОДНЯ 03:07 2019-10-19T03:07:12+03:00

Погода во Владивостоке на 19 октября 2019 года: днем до +15 градусов Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В регион снова ненадолго вернется лето

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Сегодня, 19 октября, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае облачно, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый с вероятностью в 50 процентов пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Воздух прогреется до +13…+15° градусов.

В Уссурийске облачно, возможен слабый дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU