«Люди зажаты, все в крови»: страшное ДТП произошло ночью во Владивостоке
Машины «всмятку», люди пострадали - во Владивостоке произошло жесткое ДТП с участием сразу трех авто. Иномарки столкнулись на мосту в районе Второй речки, передает «Комсомольская правда».
Очевидцы рассказали, что Nissan Avenir вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Prado. Удар был такой силы, что Toyota развернулась и в нее влетел Nissan Sunny.
Машины сильно покорежены. Фото: dps_vlФото: Социальные сети
- Ехал парень девушкой в одной из машин. Все в крови, зажатые были. Ужасная картина, - пишет пользователь под ником rouland_s.
Последствия столкновения можно оценить по фото. Машины покорежены настолько, что у людей возник резонный вопрос: «С какой скоростью нужно ехать, чтобы в результате столкновения получить такие повреждения?». Ответ даст ГИБДД.
Участниками ДТП стали сразу три авто. Фото: dps_vlФото: Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU