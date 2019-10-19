«Люди зажаты, все в крови»: страшное ДТП произошло ночью во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-19T04:01:41+03:00

Иномарки столкнулись на мосту в районе Второй речки. Фото: dps_vl Фото: Социальные сети

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Машины «всмятку», люди пострадали - во Владивостоке произошло жесткое ДТП с участием сразу трех авто. Иномарки столкнулись на мосту в районе Второй речки, передает «Комсомольская правда».

Очевидцы рассказали, что Nissan Avenir вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Prado. Удар был такой силы, что Toyota развернулась и в нее влетел Nissan Sunny.

Машины сильно покорежены. Фото: dps_vlФото: Социальные сети

- Ехал парень девушкой в одной из машин. Все в крови, зажатые были. Ужасная картина, - пишет пользователь под ником rouland_s.

Последствия столкновения можно оценить по фото. Машины покорежены настолько, что у людей возник резонный вопрос: «С какой скоростью нужно ехать, чтобы в результате столкновения получить такие повреждения?». Ответ даст ГИБДД.

Участниками ДТП стали сразу три авто. Фото: dps_vlФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU