Жителя Владивостока во время пьяной драки выбросили с девятого этажа, но он выжил

СЕГОДНЯ 05:07 2019-10-19T05:25:55+03:00

Собутыльники пострадавшего говорят, что они только побили мужчину, после чего он ушел

Изменить размер текста: A A

Обычным днем во Владивостоке случайные прохожие нашли лежащего на улице окровавленного мужчину. Несмотря на тяжелые травмы головы и тела, он был в сознании и мог говорить. Очевидцам он рассказал, что его выкинули из квартиры на девятом этаже.

Нашедшие мужчину люди тут же вызвали скорую. Пострадавший к приезду врачей впал в кому, его госпитализировали в реанимацию.

Прибывшие на место полицейские нашли злополучную квартиру, из которой выпал мужчина. Выяснилось, что пострадавший познакомился с 29-летним хозяином жилища и тремя его друзьями, и отправился с ними выпивать. Во время застолья возник конфликт, который перерос в драку.

Дальше хозяин квартиры изложил свою версию произошедшего. По его словам, он просто побил пострадавшего и тот ушел. Никто никого из окна не выбрасывал. Однако объяснить происхождение тяжелых травм у потерпевшего хозяин квартиры не смог. Так или иначе, 29-летнего мужчину задержали.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Многие не поверят в то, что после падения с девятого этажа можно выжить. Однако во Владивостоке был похожий инцидент: в 2012 году мужчина упал с 20-го этажа и остался в живых.

ИСТОЧНИК KP.RU