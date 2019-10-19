Сероглазый пожилой мужчина с красным рюкзаком пропал во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-19T06:06:56+03:00

Сергей Авдеев почти три месяца не выходит на связь с родными и близкими

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Во Владивостоке три месяца ничего неизвестно о пожилом мужчине, который вышел из дома в июле и до сих пор не вернулся. Родные и близкие Сергея Авдеева бьют тревогу и просят откликнуться тех, кто его видел.

Сергею Авдеев 51 год, но близкие говорят, что на вид ему 50-55 лет. Рост - 178-180 сантиметров, среднее телосложение. У мужчины серые глаза, седые короткострижженные волосы, передает «Примпоиск».

Из дома Сергей Авдеев ушел 23 июля в темно-синей синтепоновой тонкой куртке ниже пояса, такого же цвета джинсах, белой рубашке и черных туфлях. При себе у мужчины был красный рюкзак.

Сергей передвигается на автомобиле Nissan AD, 2008 года выпуска, государственный номер Е 970 АУ/125 rus.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 27 – 65 – 63, 27 – 93 – 60- ОП №2 УМВД России по Владивостоку или 102 – полиция. 8 914 721 22 32– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU