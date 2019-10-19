Во Владивостоке дорожный хулиган угрожал оружием водителю, который сделал ему замечание
Во Владивостоке неизвестный несколько раз грубо подрезал автомобилиста. В ответ водитель сделал хулигану замечание, на что нарушитель достал пистолет, сообщает «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Неизвестный на Toyota Camry подрезал автолюбителя на улице Калинина, зачем - непонятно. 29-летний парень сделал ему замечание, хулиган из окна своей машины высунул пистолет, нецензурно обругал оппонента и быстро уехал с места происшествия.
Шокированный молодой человек не запомнил номер авто хулигана, но позвонил в полицию и рассказал о происшествии. Он сообщил об угрозах и попросил привлечь злоумышленника к административной ответственности.
По факту дорожного конфликта проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU