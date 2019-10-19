Синоптики предупредили жителей Приморья об опасности на выходных
Потепление в Приморье не может не радовать, особенно учитывая, что лета в регионе практически не было. Однако погодные сюрпризы таят в себе опасности, среди которых высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
В эти выходные (19 и 20 октября) в Приморье тепло и солнечно, воздух прогреется до +22 градусов. При этом существенных осадков в регионе не ожидается.
Из-за сухой погоды в Приморье могут возникнуть лесные пожары, поэтому в регионе сохраняется высокий класс подранной опасности - четвертый. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Во Владивостоке в выходные дни облачно с прояснениями, и преимущественно без осадков. Ночи теплые, минимальная температура будет в пределах +8…+10 градусов. Днем комфортная температура - воздух прогреется до +13…+16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU