2019-10-21T05:45:09+03:00
Происшествия

Пьяный водитель с ребенком в салоне совершил кульбит во Владивостоке

Пикап протаранил чужое авто, маленькую пассажирку забрала скорая помощь
Милана СОКОЛ
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Ребенка достали очевидцыРебенка достали очевидцыФото: dps_vl
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Серьезная авария с участием Toyota Hilux произошла накануне в Ленинском районе Владивостока. Водитель не справился с управлением и перевернул тяжелое авто, задев припаркованную на обочине машину. В момент происшествия в пикапе помимо него находилась маленькая пассажирка. Свидетели уверяют, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «КП»-Владивосток».

Hilux двигался по улице Нейбута, в какой-то момент автомобилист решил развернуться, однако не справился с управлением и автомобиль попросту опрокинулся, угодив при этом в припаркованную Toyota Camry. Очевидцы происшествия поспешили на помощь к экипажу пикапа, оказалось, что в салоне находился ребенок. Девочку трехлетнего возраста незамедлительно достали, а после передали в руки врачей для более тщательного осмотра. Свидетели уверяют, что от виновника происшествия исходил характерный запах спиртного. Во время суматохи мужчина скрылся с места аварии. Теперь во всех подробностях ДТП предстоит разбираться полицейским. Если вина мужчины будет доказана, ему предстоит попрощаться с правами.

Во Владивостоке пикап с ребенком внутри попал в ДТП.Видео:dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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