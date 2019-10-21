2019-10-21T01:46:04+03:00
Общество

Потерялись в тумане: Владивосток сковали 6-балльные пробки

Дорожную обстановку осложнила плохая видимость в некоторых районах
Милана СОКОЛ
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С утра город окутал туманС утра город окутал туманФото: Милана СОКОЛ
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Утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки. Ситуация в городе осложнена не только большим потоком автомобилистов, хлынувших на дороги в час пик, но и туманом, который в некоторых районах города оказался довольно густой. «КП»-Владивосток» публикует актуальную дорожную обстановку.

По сообщениям автолюбителей, затруднено движение в районе Окатовой, а также в направлении Золотого моста по Калинина, Харьковской и Ужгородской Транспортный затор наблюдается и на 50 лет ВЛКСМ.

Осложнено движение при выезде с Шепеткова на Луговую, а оттуда в свою очередь в направлении центра города. Транспорт едет медленно вплоть до «Гайдамака».

Уже по традиции транспортный коллапс на проспекте Красного Знамени в направлении Гоголя и «Инструментального завода». Плотный поток транспорта с Гоголя на фуникулер. Движение в районе верхней площадки осложнено туманом и ДТП. Затор наблюдается в сторону Суханова и в направлении Некрасовских гостинок.

С замедлением передвигаются автомобилисты по Аллилуева, 3-ей Рабочей и Народному проспекту.

Крайне затруднено движение на протяжении проспекта 100-летия Владивостока – от «Магнитогоской» до «Молодежной». Затор и на прилегающих улицах – Русская и Постышева.

На данный момент приложение «Яндекс. Карты» оценивает пробки во Владивостоке в 6 баллов, не исключено, что в ближайший час ситуация может измениться в худшую сторону.

Столица Приморья погрузилась в пробки Фото: Яндекс.Пробки

Столица Приморья погрузилась в пробкиФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

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