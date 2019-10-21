Потерялись в тумане: Владивосток сковали 6-балльные пробки
Утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки. Ситуация в городе осложнена не только большим потоком автомобилистов, хлынувших на дороги в час пик, но и туманом, который в некоторых районах города оказался довольно густой. «КП»-Владивосток» публикует актуальную дорожную обстановку.
По сообщениям автолюбителей, затруднено движение в районе Окатовой, а также в направлении Золотого моста по Калинина, Харьковской и Ужгородской Транспортный затор наблюдается и на 50 лет ВЛКСМ.
Осложнено движение при выезде с Шепеткова на Луговую, а оттуда в свою очередь в направлении центра города. Транспорт едет медленно вплоть до «Гайдамака».
Уже по традиции транспортный коллапс на проспекте Красного Знамени в направлении Гоголя и «Инструментального завода». Плотный поток транспорта с Гоголя на фуникулер. Движение в районе верхней площадки осложнено туманом и ДТП. Затор наблюдается в сторону Суханова и в направлении Некрасовских гостинок.
С замедлением передвигаются автомобилисты по Аллилуева, 3-ей Рабочей и Народному проспекту.
Крайне затруднено движение на протяжении проспекта 100-летия Владивостока – от «Магнитогоской» до «Молодежной». Затор и на прилегающих улицах – Русская и Постышева.
На данный момент приложение «Яндекс. Карты» оценивает пробки во Владивостоке в 6 баллов, не исключено, что в ближайший час ситуация может измениться в худшую сторону.
Столица Приморья погрузилась в пробкиФото: Яндекс.Пробки
ИСТОЧНИК KP.RU