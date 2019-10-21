Вот это полыхнуло: пожар в частном секторе Владивостока чуть не привел к трагедии

СЕГОДНЯ 02:46 2019-10-21T03:02:03+03:00

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Серьезным происшествием завершились выходные на улице Полины Осипенко в приморской столице. Пожар, охвативший маленький домик по типу сторожки, чудом не перекинулся на жилые строения в частном секторе и гостиницу поблизости. В тушении приняли участие 22 человека, сообщает «КП»-Владивосток».

Дом на улице Полины Осипенко по всем документам считался нежилым. Однако, как выяснил корреспондент «Комсомолки», внутри ветхого строения обосновалась семья, с виду не особо благополучная, – как уверяют местные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/739021" frameborder="0"></iframe> Пожар рядом с гостиницей для китайцев во Владивостоке.Петр СОКОЛОВ

Деревянная постройка вспыхнула 19 октября и оказалось объято огнем в считанные минуты. По словам очевидцев, «хозяин» дома успел выбежать, мужчина был испуган и пытался найти свою сожительницу. Очевидцы в срочном порядке вызвали спасателей. Тревожный звонок поступил на пульт оперативного дежурного в 21:55, уже спустя 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Специалисты оперативно приступили к тушению конструкции, не позволяя перекинуться огню на близлежащие постройки. Стоит отметить, что в непосредственной близости находятся частные дома, а также гостиница для китайцев. Огонь удалось локализовать в 22:24, а полностью ликвидировать пожар в 23:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="450" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/739022" frameborder="0"></iframe> В частном секторе Владивостока произошел пожар.Милана СОКОЛ

Как рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» глава пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, данных о пострадавших и погибших не поступало. Видимо временным обитателям жилья все же удалось вовремя среагировать. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 22 человека личного состава.

Огню не дали перекинуться на близлежащие постройкиФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU