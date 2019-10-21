2019-10-21T03:29:40+03:00
Общество

Этот мир – потемки: часть Владивостока на весь день останется без света

В списках на отключение порядка полусотни адресов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Длительность каждого отключения будет варьироваться от двух до восьми часовДлительность каждого отключения будет варьироваться от двух до восьми часовФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во Владивостоке часть потребителей останутся без электроснабжения. Плановые работы стартовали в 9:00 часов утра, в планах возобновить подачу коммунальной услуги в 17:00 часов, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на МУП ВПЭС.

Длительность каждого отключения будет варьироваться от двух до восьми часов. Кому повезет, а кто на весь день останется без света – не предугадать. Поэтому рекомендуем запастись терпением, достать книги или отправиться на прогулку, чтобы скоротать время.

В списках на отключение порядка 50 адресов. «Комсомолка-Владивосток» публикует перечень улиц и домов, которые временно будут лишены электроснабжения. Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В списках на отключение порядка 50 адресов. Фото: МУП ВПЭС

В списках на отключение порядка 50 адресов. Фото: МУП ВПЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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