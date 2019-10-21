Будущий похититель женских сердец пропал в Приморье

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-21T06:20:52+03:00

Из дома мальчик вышел в модной черной парке с белыми полосками на рукавах и синей шапке. Фото: «ПримПоиск».

Светловолосый голубоглазый мальчик уже сутки не выходил на связь с родными

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В приморском городе Уссурийск пропал 12-летний Владислав Горохов. Привлекательный и обаятельный мальчик сутки назад вышел из дома и до сих пор родные и близкие ничего не знают о его местонахождении, сообщает «КП-Владивосток».

Светло-русый парень с голубыми глазами пропал 20 октября. Из примет: рост примерно 135 сантиметров, худощавое телосложение и приятная внешность.

Из дома мальчик вышел в модной черной парке с белыми полосками на рукавах и синей шапке. Также на нем были черные брюки и черные туфли, передает общественная организация по поиску пропавших людей «ПримПоиск».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владислава, просим позвонить по телефонам: 8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по городу Уссурийск или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры. Или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU