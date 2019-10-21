2019-10-21T07:37:50+03:00
Общество

Железнодорожный переезд закроют для водителей в Большом Камне

Объезжать придется по временному настилу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Капитальный ремонт пути начнется 25 октябряКапитальный ремонт пути начнется 25 октябряФото: Иван ПРОХОРОВ
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Из-за капитального ремонта железнодорожного пути в Большом Камне автомобилисты будут испытывать неудобства. Дело в том, что движение по ж/д переезду «22 километр» будет ограничено, в связи с чем придется выбирать другой путь, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Капитальный ремонт пути начнется 25 октября, а завершить планируют 26-го. Пропускать автотранспорт будут по ременному настилу по регулированию сигналистов. Что касается спецтранспорта и машин экстренных служб, то при необходимости организуют технологический проезд.

В ДВЖД обратились к автомобилистам с рекомендацией принять во внимание данную информацию и учитывать ограничение при планировании поездок. Жителей и гостей города просят с вниманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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