Полиция заинтересовалась водителем, который не пропустил машину скорой помощи во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-21T07:55:37+03:00

За непропуск скорой помощи водитель может либо заплатить штраф, либо лишиться прав Фото: УМВД России по Приморскому краю

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Полиция Владивостока проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи и внедорожника «Тойота Ленд Крузер Прадо». Несколько дней назад неизвестный не пропустил авто экстренной службы, из-за чего проводится административное расследование.

Инцидент произошел на Алеутской улице и попал на видео, которое широко обсуждают в социальных сетях. Машина скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками и оглушительной сиреной – кому-то было плохо. Однако водитель внедорожника не спешил перестраиваться и уступать место.

- По данному факту полиция проводит проверку. Информация передана сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по Владивостоку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Пока водитель внедорожника получил общественное порицание. По результатам проверки полиция примет решение в соответствии с законом РФ. За непропуск скорой помощи водитель может заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, либо лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU