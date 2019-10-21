2019-10-21T07:55:37+03:00
Общество

Полиция заинтересовалась водителем, который не пропустил машину скорой помощи во Владивостоке

Несмотря на оглушительный звук сирены, мужчина на внедорожнике спокойно ехал впереди машины экстренной службы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За непропуск скорой помощи водитель может либо заплатить штраф, либо лишиться правЗа непропуск скорой помощи водитель может либо заплатить штраф, либо лишиться правФото: УМВД России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Полиция Владивостока проверяет информацию об инциденте с участием машины скорой помощи и внедорожника «Тойота Ленд Крузер Прадо». Несколько дней назад неизвестный не пропустил авто экстренной службы, из-за чего проводится административное расследование.

Инцидент произошел на Алеутской улице и попал на видео, которое широко обсуждают в социальных сетях. Машина скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками и оглушительной сиреной – кому-то было плохо. Однако водитель внедорожника не спешил перестраиваться и уступать место.

- По данному факту полиция проводит проверку. Информация передана сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по Владивостоку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Пока водитель внедорожника получил общественное порицание. По результатам проверки полиция примет решение в соответствии с законом РФ. За непропуск скорой помощи водитель может заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, либо лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24