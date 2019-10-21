Снимаем шубы: октябрь в Приморье радует больше, чем лето

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-21T10:19:18+03:00

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Капризная погода преподносит жителям Приморья сюрприз за сюрпризом. То лето, которого не было, то непрекращающиеся дожди, а сейчас – очень теплый октябрь. Похоже, таким образом, небесная канцелярия извиняется за ненастья, которые обрушились на регион.

Кто успел хорошо утеплиться, отбой - температуры в октябре обещают быть довольно высокими. Особенно на побережье, где днем воздух в среднем прогреется до +13…+20 градусов. Ночью температуры также радуют – столбик термометра покажет +4…+10 градусов.

На остальной части приморья холоднее. В ночные часы в начале недели будет немного морозно, 0…−5 градусов, в горных районах воздух выхолодится до −8…−10 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В последний рабочий день, по прогнозам синоптиков, пройдет атмосферный фронт, который сожжет вызвать осадки. Однако ночью станет немного теплее. Днем температуры останутся на прежнем уровне.

Во Владивостоке на этой неделе осадков и резких колебаний температур не ожидается. Ночью не холодно - +6…+9 градусов, а в конце неделе еще на пару градусов теплее. Днем воздух будет прогреваться до +12…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU