«Всем привет, хочу в ваш винегрет»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку и цитирует стихи

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-21T12:04:53+03:00

Пробки есть во всех частях города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Карта дальневосточной столицы пока «покраснела» на семь баллов

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Рабочий день во Владивостоке подошел к концу, а это значит, что тем, кто передвигается на авто или на общественном транспорте, придется простоять в пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в дальневосточной столице в семь баллов. Но это только пока.

Пробки есть во всех частях города, причем в некоторых – довольно сильные. Традиционно намертво встали Ленинский, Фрунзенский, Первореченский, Советский и Первомайский районы.

Наиболее сильные заторы отмечаются на улицах Светланская, Адмирала Фокина и Алеутская. Также стоят 1-я морская, Тигровая, Пушкинская, Комсомольская, Котельникова, Лазо, частично Спортивная, Снеговая и Фадеева. Стоят проспекты Океанский, Партизанский, Красного Знамени. Традиционные пробки на Некрасовском путепроводе.

В «разговорчиках» жители и гости Владивостока решили устроить поэтический вечер. Помимо обыденных гневных комментариев по поводу дорожной обстановки, попадаются забавные стихи:

- И такая дребедень каждый день.

- Всем привет, хочу в ваш винегрет.

- Город пробка, город – мечта, хочешь домой, а не попадешь никогда.

ИСТОЧНИК KP.RU