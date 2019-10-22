«Альфа-Банк» получил престижную премию Frank Banking Reward Award 2019

СЕГОДНЯ 02:15 2019-10-22T04:34:59+03:00

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«Альфа-Банк» удостоен награды Frank Banking Reward Award 2019 за лучшую линейку карт с reward-программами. Система поощрения клиентов, используемая финансовой организацией, признана действенной, максимально простой и удобной в использовании, сообщает «КП»-Владивосток».

Участниками исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019», проводимого Frank RG, стали 38 банков, а также крупные компании, такие как «Яндекс» или «Билайн». По мнению специалистов, «Альфа-Банк» зарекомендовал себя экспертом в сфере банковских программ лояльности. Рейтинг основывался на расчете выгоды для клиента по карте reward, при этом учитывался полученный за два года cashback или бонусы, без учета расходов на обслуживание карты.

– В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества, –отметил руководитель розничного бизнеса «Альфа-Банка» Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU