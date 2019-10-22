2019-10-22T00:17:34+03:00
Общество

Высокий уровень опасности установили синоптики в Приморье

Из-за высоких дневных температур в крае существует вероятность возникновения пожаров
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье до +18 градусовВ Приморье до +18 градусовФото: Олег УКЛАДОВ
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Четвертый уровень опасности определили российские синоптики в Приморье. Из-за дефицита осадков и высоких дневных температур в крае существует вероятность возникновения серьезных пожаров. По прогнозам гидрометеорологов, 22 октября, температура воздуха достигнет отметок +13...+18 градусов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на порталы "Примпогода" и "Росгидромет".

Период предупреждения о пожарной опасности на значительной территории Приморья будет действовать до 10 часов утра 23 октября.

Сегодняшнюю погоду в регионе определяет гребень антициклона. На небе стоит незначительная облачность, осадков на протяжении всего дня не ожидается. Юго-западный ветер временами будет усиляться от слабого до умеренного.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +13...+15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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