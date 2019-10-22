2019-10-22T01:00:53+03:00
Происшествия

Навеселе и без прав: приморец решил прокатить свою трехлетнюю дочь на внедорожнике

Автомобиль столкнулся с другой машиной и опрокинулся
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В аварии никто не пострадал. Фото: пресс–служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуВ аварии никто не пострадал. Фото: пресс–служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
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Пьяный мужчина решил прокатить свою трёхлетнюю дочь на внедорожнике, но, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным авто и опрокинулся. ДТП произошло во Владивостоке на улице Нейбута, 17. Никто из участников не пострадал, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

После того как на место прибыла служба Госавтоинспекции, оказалось, что водитель виновника-автомобиля не только сел за руль навеселе, но и без прав. Их у него ранее отобрали в том числе и за пьяную езду. Документов на машину у него, кстати, также не оказалось.

На мужчину составили административные материалы сразу по трём статьям: «Нарушение правил перевозки детей», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления автомобилем». В аварии оба дорогих автомобиля «Тойота Сурф» и «Тойота Камри» получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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