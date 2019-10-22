2019-10-22T01:29:46+03:00
Происшествия

Избрали меру пресечения для двух приморцев, избивавших и удерживающих людей в гараже

Одного подозреваемого поместили в СИЗО, а второго под домашний арест
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Молодые люди всячески издевались над двумя жителями ЛучегорскаМолодые люди всячески издевались над двумя жителями ЛучегорскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Молодые мужчины 17 октября насильно завезли двоих жителей Лучегорска в гараж, где стали избивать их метаполовыми трубами, руками и ногами по разным частям тела. Злоумышленники хотели получить деньги. Освободить потерпевших удалось сотрудникам полиции спустя сутки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По подозрению в похищении задержаны двое мужчин двадцати и двадцати семи лет. Мерой пресечения для первого суд избрал домашний арест, а для второго - заключение под стражу сроком два месяца.

Следственный комитет расследует уголовное дело. Эксперты уже произвели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера
Не уступивший дорогу скорой житель Владивостока сказал, что не обратил внимание на спецмашину
Жительница Приморья, запертая мужем в квартире, сорвалась при спуске по простыням и разбилась
«Альфа-Банк» получил престижную премию Frank Banking Reward Award 2019
Не изменяя традициям: во Владивостоке 6-балльные пробки
Навеселе и без прав: приморец решил прокатить свою трехлетнюю дочь на внедорожнике
Высокий уровень опасности установили синоптики в Приморье
«Всем привет, хочу в ваш винегрет»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку и цитирует стихи
Снимаем шубы: октябрь в Приморье радует больше, чем лето
Да здравствуют тазики: масштабное отключение горячей воды грядет во Владивостоке
Полиция заинтересовалась водителем, который не пропустил машину скорой помощи во Владивостоке
Железнодорожный переезд закроют для водителей в Большом Камне
Будущий похититель женских сердец пропал в Приморье
Отчим, забивший до смерти ребенка возлюбленной в Приморье, использовал «твердый тупой предмет»
Смерть из-за селфи: падением туристки со скалы в Приморье заинтересовались следователи
Голубоглазый пенсионер почти без зубов и в панаме пропал в Приморье
Этот мир – потемки: часть Владивостока на весь день останется без света
Запуск новой инвестиционной системы
Вот это полыхнуло: пожар в частном секторе Владивостока чуть не привел к трагедии
Потерялись в тумане: Владивосток сковали 6-балльные пробки