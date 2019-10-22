Избрали меру пресечения для двух приморцев, избивавших и удерживающих людей в гараже
Молодые мужчины 17 октября насильно завезли двоих жителей Лучегорска в гараж, где стали избивать их метаполовыми трубами, руками и ногами по разным частям тела. Злоумышленники хотели получить деньги. Освободить потерпевших удалось сотрудникам полиции спустя сутки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.
По подозрению в похищении задержаны двое мужчин двадцати и двадцати семи лет. Мерой пресечения для первого суд избрал домашний арест, а для второго - заключение под стражу сроком два месяца.
Следственный комитет расследует уголовное дело. Эксперты уже произвели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU