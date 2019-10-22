2019-10-22T02:05:50+03:00
Общество

Не изменяя традициям: во Владивостоке 6-балльные пробки

Заторы на дорогах можно наблюдать в большинстве районов приморской столицы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Транспортный коллапс во Владивостоке. Карта: "Яндекс"Транспортный коллапс во Владивостоке. Карта: "Яндекс"
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Транспортный коллапс наступил утром 22 октября на владивостокских дорогах. Ежедневно жители приморской столицы встают в сильные пробки, и сегодняшний день оказался не исключением, сервис "Яндекс" оценил дорожную ситуацию на 6 баллов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Движение затруднено в большинстве районов города. Самая трудная обстановка наблюдается в Первореченском и Фрунзенском, затронута часть Первомайского и Ленинского. Жирным красным цветом обведены проспект 100-летия Владивостоку, Золотой мост - от Чуркина в сторону центра, улица Светланская - от парка Гайдамака к Авангарду. Заторы есть на улицах Всеволода Сибирцева, Гоголя и Окатовой. Сложная обстановка на Народном проспекте и проспекте Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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