Жительница Приморья, запертая мужем в квартире, сорвалась при спуске по простыням и разбилась
Случилось все в Большом камне. Местный житель запер в квартире 46-летнюю не трезвую жену и уехал вместе с дочерью. Оставаться дома женщина не захотела, решила выйти на улицу несмотря ни на что. Так как со входной дверью все попытки были обречены на провал, она решила воспользоваться простынями и окном. Высота третьего этажа ее не напугала. Она связала ткани и спустила вниз с окна. К сожалению, спуститься у нее не вышло. Сорвалась и упала.
Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», случайные прохожие, которые стали свидетелями трагедии, вызвали бригаду скорой помощи. Помощь женщине медики так и не смогли. Травмы, полученные при падении, были не совместимы мс жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели женщина. Оперативники намерены установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU