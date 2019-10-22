Жительница Приморья, запертая мужем в квартире, сорвалась при спуске по простыням и разбилась

СЕГОДНЯ 03:15 2019-10-22T03:15:10+03:00

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Случилось все в Большом камне. Местный житель запер в квартире 46-летнюю не трезвую жену и уехал вместе с дочерью. Оставаться дома женщина не захотела, решила выйти на улицу несмотря ни на что. Так как со входной дверью все попытки были обречены на провал, она решила воспользоваться простынями и окном. Высота третьего этажа ее не напугала. Она связала ткани и спустила вниз с окна. К сожалению, спуститься у нее не вышло. Сорвалась и упала.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», случайные прохожие, которые стали свидетелями трагедии, вызвали бригаду скорой помощи. Помощь женщине медики так и не смогли. Травмы, полученные при падении, были не совместимы мс жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели женщина. Оперативники намерены установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU