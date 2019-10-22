Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера

СЕГОДНЯ 03:44 2019-10-22T03:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает о том, что работа по бетонированию самого крутого спуска на улице Капитана Шефнера завершена. Подрядчик сейчас готовит дорогу к укладке двухслойного асфальта. К этим работам дорожники приступят уже на этой неделе.

- Сейчас подрядчики завершают работы по обустройству пешеходных зон. Уже на этой неделе они начнут укладывать асфальт в два слоя, верхний будет сверхпрочным и выполненным из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Мэрия также предупреждает автомобилистов о том, что сейчас на дорогах города нужно быть предельно внимательным, особенно на тех участках, где ведутся ремонтные работы. Не исключается вероятность, что в городе будут введены временные ограничения движения машин и запреты на парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU