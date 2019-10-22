Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Как сообщает администрация Приморского края, строительство моста через реку Артемовка в поселке Штыково в самом разгаре. Строители уже приступили к бурению свай. Всего планируется пробурить 16 скважин для восьми опор нового моста.
- Глубина бурения составляет около 18 метров, скальный грунт здесь достаточно твердый, этого вполне достаточно. После бурения заливаем скважину бетоном. Полностью работы по устройству опор планируем завершить к концу декабря, – рассказал Иван Зайченко, главный инженер компании.
Работы идут согласно графику, и, как отмечают, краевые власти, проект выполняется с учетом современных нагрузок грузового транспорта и высоких гидрологических требований. В планах завершить строительство моста через Артемовку 31 июля 2020 года.
Вместе с тем продолжаются работы по строительству моста в районе поселка Смоляниново. Здесь объект должен быть сдан также в следующем году, но на два месяца раньше - 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU