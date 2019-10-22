2019-10-22T04:58:06+03:00
Происшествия

На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей

Следователи возбудили уголовное дело, виновным грозит до 4 лет тюрьмы Следователи возбудили уголовное дело, виновным грозит до 4 лет тюрьмы
Кристина ГРИН
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Часть работ в принципе не была выполнена, другая - не в полном объеме.Часть работ в принципе не была выполнена, другая - не в полном объеме.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Военная прокуратура проверила, соблюдали ли закон о сохранности федеральной собственности при капитальном строительстве объектов Минобороны России. Оказалось, что не все там гладко. В рамках проверки стало известно о том, что должностные лица филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России» подписали акты, информация в которых не совпадает с реалиями действительности.

Часть работ по строительству двух спальных корпусов и столовой в ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Минобороны России» в принципе не была выполнена, а другая – не в полном объеме.

- Незаконными действиями чиновников экономическим интересам государства причинен ущерб в размере свыше 1 миллиона 280 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе Военной прокуратуры Тихоокеанского флота. -Материалы проверки военная прокуратура направила в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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