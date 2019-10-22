На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Военная прокуратура проверила, соблюдали ли закон о сохранности федеральной собственности при капитальном строительстве объектов Минобороны России. Оказалось, что не все там гладко. В рамках проверки стало известно о том, что должностные лица филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России» подписали акты, информация в которых не совпадает с реалиями действительности.
Часть работ по строительству двух спальных корпусов и столовой в ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Минобороны России» в принципе не была выполнена, а другая – не в полном объеме.
- Незаконными действиями чиновников экономическим интересам государства причинен ущерб в размере свыше 1 миллиона 280 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе Военной прокуратуры Тихоокеанского флота. -Материалы проверки военная прокуратура направила в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU