2019-10-22T08:39:01+03:00
Происшествия

Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае

Пассажирский транспорт врезался в рамку-ограничитель моста (видео)
Милана СОКОЛ
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Приморцы решили посмотреть Китай, но попали в ДТППриморцы решили посмотреть Китай, но попали в ДТПФото: pixabay.com
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Приморские туристы, оправившиеся на экскурсию в Китай, стали участниками ДТП, спровоцированного невнимательностью водителя. Перевозчик не учел габариты транспортного средства и протаранил рамку-ограничитель, установленную перед въездом на мост, сообщает «КП»-Владивосток».

В неприятной ситуации оказались приморские туристы, в попытке увидеть достопримечательности Китая. Автобус с путешественниками попал в аварию при поездке 19 октября из Суйфуньхе в Муданьцзян. По словам участников экскурсии, транспортное средство врезалось в рамку-ограничитель на одном из мостов.

– Он снес часть крыши и кондиционер. При этом фреон из кондишки распространился по салону, также разлетелись стекла от люстр. С автобуса нас не выпускали, испугалась вся группа, – поделились возмущенные туристы. К счастью обошлось без пострадавших.

Туристы из Приморья попали в аварию в Китае.Видео: dps.control

Приморцы уверяют, что визит в Китай не заладился у группы с самого начала. Проблемы с расселением в гостиницу и плохая организация перевозок, задержка на границе и оставленные без транспорта люди – далеко не полный список бед, свалившихся на отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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