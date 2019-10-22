2019-10-22T09:42:57+03:00
Общество

Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году

Большая часть педагогов все еще ждет обещанных денег
Кристина ГРИН
Поделиться:
Краевые власти, по словам Федерации, обещали, что оплата будет такой же, как в 2018 году.Краевые власти, по словам Федерации, обещали, что оплата будет такой же, как в 2018 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На сайте Федерации профсоюзов Приморского края появилась информация о том, что педагоги региона начали получать деньги за организацию и работу на ЕГЭ в 2019 году. Только вот оплатой труда многие остались недовольны.

Во-первых, выплаты получили только эксперты в Партизанском, Хасанском, Михайловском, Пограничном, Чугуевском районах и Дальнегорске. Учителя до сих пор ждут обещанных денег. Во-вторых, сумма заработной платы не оправдала ожидания.

- При этом, несмотря на заверения краевого департамента образования в том, что оплата будет на уровне 2018 года, суммы выплат - вдвое меньше, - отмечают в пресс-службе Федерации.

Представители организации намерены разораться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока
Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»
В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела
Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой
Генпрокуратура снова требует взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда рублей
Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае
Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера