Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-22T09:42:57+03:00

Краевые власти, по словам Федерации, обещали, что оплата будет такой же, как в 2018 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На сайте Федерации профсоюзов Приморского края появилась информация о том, что педагоги региона начали получать деньги за организацию и работу на ЕГЭ в 2019 году. Только вот оплатой труда многие остались недовольны.

Во-первых, выплаты получили только эксперты в Партизанском, Хасанском, Михайловском, Пограничном, Чугуевском районах и Дальнегорске. Учителя до сих пор ждут обещанных денег. Во-вторых, сумма заработной платы не оправдала ожидания.

- При этом, несмотря на заверения краевого департамента образования в том, что оплата будет на уровне 2018 года, суммы выплат - вдвое меньше, - отмечают в пресс-службе Федерации.

Представители организации намерены разораться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU