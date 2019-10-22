Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году
На сайте Федерации профсоюзов Приморского края появилась информация о том, что педагоги региона начали получать деньги за организацию и работу на ЕГЭ в 2019 году. Только вот оплатой труда многие остались недовольны.
Во-первых, выплаты получили только эксперты в Партизанском, Хасанском, Михайловском, Пограничном, Чугуевском районах и Дальнегорске. Учителя до сих пор ждут обещанных денег. Во-вторых, сумма заработной платы не оправдала ожидания.
- При этом, несмотря на заверения краевого департамента образования в том, что оплата будет на уровне 2018 года, суммы выплат - вдвое меньше, - отмечают в пресс-службе Федерации.
Представители организации намерены разораться в произошедшем.
ИСТОЧНИК KP.RU