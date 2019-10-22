Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-22T10:51:59+03:00

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Известная российская певица Елена Ваенга, которая в рамках концертного тура посетила Владивосток, прихватила с собой частичку Приморья. Артистка решила привезти в Санкт-Петербург клен, заручившись поддержкой супругой, который судя по всему и выступил главным добытчиком саженца, сообщает «КП»-Владивосток».

Елена Ваенга рассказала на своей официальной страничке в социальных сетях, что увезет с собой из Приморья клен, приложив к посту видео. Судя по кадрам в выкапывании саженца помог муж певицы – Роман Садырбаев. Не исключено, что сажать дерево в сверной столице, тоже предстоит ему. Жители Приморья активно обсуждают перемещение клена по всей России, давая певице рекомендации по перевозке, уходу и посадке растения.

vaengaofficial Частичка Приморья отправится в Санкт-Петербург

–Рома – наш человек. Если мужчина умеет держать в руках лопату, то он настоящий мужчина. С таким на необитаемом острове не пропадешь, не то, что на Русском. Краснышу расти и радовать, – делятся пользователи социальных сетей.

За время пребывания во Владивостоке, Елена Ваенга дала два концерта, успела отведать морских деликатесов и покататься вместе с музыкантами по акватории. Сегодня певица выступит в Уссурийске. Саженцу, выкопанному на Дальнем Востоке, предстоит пережить долгий путь на другой конец России.

Надо, чтобы вырос....красныш, у нас в Питере,-поделилась певица

ИСТОЧНИК KP.RU