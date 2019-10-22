В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:15:42+03:00

Парни сначала избили мужчину, а затем столкнули его с лестницы

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Случилось все еще в марте 2019 года в Дальнереченске. Два парня 15 и 17 лет находились в подъезде дома по улице Полевая в состоянии алкогольного опьянения. Проходящий мимо жилец дома высказался в адрес подростков нелестно, используя маты. Тех нецензурная брань вывела из себя. Они набросились на 53-летнего мужчину с кулаками, стали избивать, а затем столкнули его с лестницы. В результате здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данному преступлению, с учетом того, что оно было совершено группой лиц – 12 лет лишения свободы.

Пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю сообщает о том, что расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение уже направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU