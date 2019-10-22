2019-10-22T11:56:37+03:00
Общество

Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»

Нину Денисову отметили не только за то, что она профессионал с большой буквы, но и за ее талант наставничества
Кристина ГРИН
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Фото: предоставлено роддомом.Фото: предоставлено роддомом.
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В минувший четверг главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная вручила нагрудный знак «Отличник здравоохранения» акушеру-гинекологу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Золотой рог».

Нина Денисова - врач высшей категории и по совместительству заведующая отделением патологии беременности, удостоилась статусной награды неспроста. На протяжении многих лет она подтверждала свой высокий уровень профессионализма. Успех работы Нины Денисовой измеряется сотнями спасенных жизней и репродуктивных функций женщин. В отделении патологии, которым заведует Нина Денисова, помогают женщинам со всеми видами недугов, связанных с беременностью. Состояние будущих мам постоянно находится на контроле.

Фото: предоставлено роддомом.

Фото: предоставлено роддомом.

Более того, врач является потрясающим наставником. Под ее началом и чутким руководством вырос ни один грамотный специалист.

- У нашего родильного дома есть все возможности для развития, а главное – огромный капитал высококвалифицированных специалистов. Сегодня в нашем учреждении работает более 300 сотрудников, - рассказывает Светлана Сагайдачная, руководитель родильного дома №3. - Вместе мы делаем самое важное в жизни дело, помогаем появиться на свет нашим малышам и сохранить качество жизни рожениц. В нашей профессии нет случайных людей, потому что в нее приходят, в основном, по призванию и я очень горжусь тем, что именно в нашем роддоме трудятся такие специалисты во благо женщин и детей!

Коллеги поздравили Нину Денисову со статусной наградой и поблагодарили за вклад в развитие роддома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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