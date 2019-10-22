«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока
Как по расписанию. После 18:00 Владивосток превращается в одну большую пробку, которая захватывает весь город. По состоянию на восемь вечера дорожная ситуация согласно приложению Яндекс.Карты оценена в пять баллов.
Во власти пробок, как и всегда, Первореченский и Фрунзенский районы. Затруднено движение по улицам: Снеговая, Некрасовская, Аллилуева, Спортивная, Адмирала Фокина Бестужева, 1-ая морская, а также проспекты Народный и Красного знамени.
Водители, которые попали в пробку, сейчас активно общаются в сети, обмениваясь остроумием и талантами юмора. Это, по их мнению, единственный способ справиться с неизбежным дорожным затором.
ИСТОЧНИК KP.RU