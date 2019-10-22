«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-22T12:57:06+03:00

По мнению водителей, единственная возможность справиться с часовыми пробками –отнестись к ситуации с юмором

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Как по расписанию. После 18:00 Владивосток превращается в одну большую пробку, которая захватывает весь город. По состоянию на восемь вечера дорожная ситуация согласно приложению Яндекс.Карты оценена в пять баллов.

Во власти пробок, как и всегда, Первореченский и Фрунзенский районы. Затруднено движение по улицам: Снеговая, Некрасовская, Аллилуева, Спортивная, Адмирала Фокина Бестужева, 1-ая морская, а также проспекты Народный и Красного знамени.

Водители, которые попали в пробку, сейчас активно общаются в сети, обмениваясь остроумием и талантами юмора. Это, по их мнению, единственный способ справиться с неизбежным дорожным затором.

ИСТОЧНИК KP.RU