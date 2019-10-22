2019-10-22T12:57:06+03:00
Общество

«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока

По мнению водителей, единственная возможность справиться с часовыми пробками –отнестись к ситуации с юмором
Кристина ГРИН
Поделиться:
Фото: Яндекс.Карты.Фото: Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

Как по расписанию. После 18:00 Владивосток превращается в одну большую пробку, которая захватывает весь город. По состоянию на восемь вечера дорожная ситуация согласно приложению Яндекс.Карты оценена в пять баллов.

Во власти пробок, как и всегда, Первореченский и Фрунзенский районы. Затруднено движение по улицам: Снеговая, Некрасовская, Аллилуева, Спортивная, Адмирала Фокина Бестужева, 1-ая морская, а также проспекты Народный и Красного знамени.

Водители, которые попали в пробку, сейчас активно общаются в сети, обмениваясь остроумием и талантами юмора. Это, по их мнению, единственный способ справиться с неизбежным дорожным затором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»
В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела
Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой
Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году
Генпрокуратура снова требует взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда рублей
Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае
Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера